В Башкирии на два месяца закроют новый участок федеральной трассы М-7

С 16 апреля до 16 июня будет закрыто движение на новом участке федеральной автодороги М-7 в Башкирии (обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново). Как сообщила пресс-служба регионального минтранса, объездной маршрут для всех типов транспортных средств организован по старому направлению трассы.

Ограничение вводится в связи с установкой автоматической системы управления дорожным движением и проведением пуско-наладочных работ.

Движение по новому 65-километровому обходу населенных пунктов запустили в декабре 2024 года. Как тогда отмечали в ФКУ Упрдор «Приуралье, для безопасности дорожного движения на трассе было установлено 216 километров ограждения, смонтировано 167 км линий освещения, установлена автоматизированная система управления дорожным движением в виде 44 табло переменной информации, предупреждающие участников движения о дорожных условиях в режиме реального времени.

Наталья Балыкова