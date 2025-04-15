На Ставрополье заключен первый договор ИЖС с использованием эскроу-счетов

Первое соглашение в Ставропольском крае на строительство дома через эскроу-счета подписано в Кисловодске. Еще несколько сделок находятся в разработке, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства и архитектуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Ставропольском крае 74 застройщика готовы приступить к строительству частных домов с использованием счетов эскроу»,— рассказали в Минстрое Ставрополья.

Новый порядок действует с 1 марта 2025 года, когда вступил в силу федеральный закон, регулирующий взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками в сфере ИЖС. Согласно принятым нормам, средства клиента размещаются на банковском счёте до полного завершения строительства.

В министерстве пояснили, что подобный механизм обеспечивает финансовую безопасность граждан. Застройщик получает оплату только после ввода объекта в эксплуатацию. При этом функции застройщика частного дома может выполнять как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.

Николай Аксенов