«ChatGPT стал справляться с этическими дилеммами»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как чат-боты могут облегчить работу врачей и помочь пациентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Машины могут научить врачей быть гуманнее. Пациенты заметили, что чувствуют себя лучше, когда могут обратиться за разъяснениями медицинских терминов к ChatGPT вместо того, чтобы ждать свободный слот в графике врача. Это помогает спокойно разобраться в ситуации, а не торопиться, экономя время приема. В Bloomberg Weekend вышло эссе на тему интеграции умных моделей в практику врачей. Несомненно, по мере развития таких инструментов они преобразуют медицину.

Умные чат-боты способны сэкономить время и деньги и уменьшить количество ошибок в системе здравоохранения, полагают специалисты. В частности, 15-20-минутный прием можно сделать куда эффективнее, если пометки для медкарты будет делать не врач, а искусственный интеллект, аккуратно записывая комментарии врача и формируя необходимые направления и рецепты. Делегируя машинам техническую часть, каждый лечащий доктор при этом может проявлять куда большее сострадание и сопереживание. Сейчас они отходят на второй план: половина врачей сообщают о симптомах выгорания из-за перегрузок. И эта неожиданная мысль кажется справедливой. В спешке у пациентов нет возможности поделиться опасениями, а специалистам некогда проявлять заботу — сначала нужно сделать свою работу.

Джонатан Чен, глава исследовательской группы Стэнфордского университета, которая изучает приложения с искусственным интеллектом в здравоохранении, признает, что ChatGPT стал не только реже выдавать ошибки, но и справляться с этическими дилеммами, которые и людям-то поддаются с трудом. Интегрируя в обучающие системы больше реальных историй пациентов и врачей, мы получим модель, которая понимает нюансы переживаний. Это важно для подготовки медиков-студентов. В соцсетях шутят: ваш врач прямо сейчас получает диплом при помощи ChatGPT, поэтому самое время начать питаться правильно.

Но мне нравится взглянуть на ситуацию под другим углом: а что если и правда благодаря машинам освободится некое пространство для сопереживания и доброго разговора? В итоге приоритеты расставят люди, реорганизующие систему, а вовсе не алгоритмы.

Яна Лубнина