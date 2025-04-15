«Дизайны сочетали европейские техники с китайскими материалами»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему в Европе XVIII века стала модной «китайщина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: christies.com Фото: christies.com

Как Восток определил стиль европейского декоративного искусства в XVIII веке? Об этом вышел материал на сайте Christie’s. Разумеется, по случаю торгов с соответствующим ассортиментом. В XVIII веке европейская элита была очарована элегантностью и экзотикой далекого Востока: фарфором, лаковой миниатюрой и шелком, которые начали привозить в Европу из Восточной Азии с начала XVI века.

Европейские мастера, во многом ориентируясь на возросший спрос, начали создавать новые дизайны, которые сочетали европейские техники, такие как золочение, с китайскими материалами (или их имитациями) и мотивами. Особенно популярны были пагоды, драконы, цветы Востока и идиллические сцены жизни в Азии. Так появился шинуазри. Интересна в развитии веяния роль торговцев, они выступали посредниками между клиентами и производителями. Их сила была в монополии на определенные импортируемые материалы, которые были ключевыми для производства товаров в стиле шинуазри.

На проходящем до 15 апреля онлайн-аукционе представлены некоторые великолепные примеры шинуазри, собранные важным европейским коллекционером. Среди сокровищ секретер эпохи Людовика XVI со штампом Жана-Луи-Франсуа Лагрене, украшенный в классической технике золочения бронзы и лакированный,. Лакированная поверхность декорирована черными и золотыми мотивами, включая пагоды, флору и сценки из деревенской жизни. Эстимейт — €15-25 тыс. Но есть и более доступные предметы, которые можно приобрести и за тысячу.

Анна Минакова