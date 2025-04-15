Китай намерен увеличить покупки СПГ у России в этом году

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что поставки российского газа через Казахстан могут обойтись стране слишком дорого, поэтому власти планируют договориться о маршруте по газопроводу «Сила Сибири-2» или поставках СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод — и он переполнен... Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый (газопровод.— "Ъ"). Это дороговато. Российская сторона изучает, но это нереально. Фактически это не получается. Ближе — через Монголию или СПГ»,— сказал посол КНР (цитата по «Интерфаксу»).

По данным отчета Главного таможенного управления КНР, объем поставок российского СПГ в 2024 году увеличился на 3,3% и составил 8,3 млн тонн. При этом стоимость импорта снизилась на 3,5% — до $4,99 млрд.

О рассмотрении потенциального маршрута экспорта российского газа в Китай через Казахстан в ноябре сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Предполагаемая мощность должна составить 35 млрд куб. м в год.

Подробнее о новом маршруте российского газа — в материале «Ъ» «Китаю тянут трубу помощи».

Екатерина Отрашкевич