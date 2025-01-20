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Коммерсантъ FM
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Россия в 2024 году увеличила поставки СПГ в Китай на 3,3%

Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2024 году вырос на 3,3% относительно 2023 года, достигнув 8,3 млн т, следует из данных Главного таможенного управления КНР и подсчетов ТАСС. Согласно статистике, стоимость импорта при этом снизилась на 3,5% — до $4,99 млрд.

Россия занимает третье место среди поставщиков СПГ Китаю. На первом месте находится Австралия, которая продала в прошлом году Китаю СПГ на уровне 26,19 млн т (+8,5%). Следом по объему поставок в Китай идут Катар с 18,34 млн т, (+10,1%) и Малайзия, которая поставила 7,69 млн т, (+8,6%).

По информации китайского ведомства, в прошлом году страна импортировала 131,69 млн т газа, в том числе СПГ. Такой показатель на 9,9% больше, чем в 2023 году.

В ноябре вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа через Восточный Казахстан в Китай мощностью до 35 млрд куб. м в год. В этом году, по его данным, поставки газа из РФ в КНР оцениваются в 40 млрд куб. м с учетом СПГ.

Подробности — в материале «Ъ» «Китаю тянут трубу помощи».

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