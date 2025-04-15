Глава Бирского района Башкирии Антон Талалов ушел в отставку

Депутаты Бирского райсовета приняли отставку главы района Антона Талалова, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации района. Исполняющим обязанности руководителя администрации назначен Андрей Плотников, который до этого был заместителем главы по социальным вопросам.

Господин Талалов возглавлял администрацию Бирского района с марта 2020 года. В пресс-службе сообщили, что он покинул пост по собственному желанию.

Мобильный телефон Антона Талалова был недоступен.

Венера Хисамова