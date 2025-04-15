В Новороссийске адаптировали для детей экскурсию «80 лет Великой Победы и Славы»

Туристический маршрут «80 лет Великой Победы и Славы» по Новороссийску в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ориентировали для детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Однодневный турмаршрут по Новороссийску и Абрау-Дюрсо разработал культурно-туристический комплекс «Россия». Маршрут «80 лет Великой Победы и Славы» разработан на базе существующего, но дополнен новыми объектами туристского показа.

«По сути, это коллаборация экскурсионной программы с театрализованным представлением»,— пояснила заместитель начальника управления курортов и туризма Новороссийска Наталья Леонова.

Маршрут включает в себя несколько этапов различной тематики: это экскурсия по объектам туристского показа, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенных на территории Новороссийска — мемориальный комплекс «Малая Земля», «Площадь Героев», «Крейсер «Кутузов», посещение объектов культурно-туристического комплекса «Россия» и представлений «Парк «Аттракцион», контактного зоопарка «Веселая ферма», просмотр представлений («Кубанская пленница», «Гладиаторы Рима», «Амазонки Боспорского царства», «Тайна белого единорога») и посещение курорта Абрау-Дюрсо с конным шоу.

С начала 2025 года Новороссийск посетили 163,4 тыс. однодневных туристов Нана майские праздники в городе-герое ожидаются порядка 60 тыс. гостей.

Алена Воробьева