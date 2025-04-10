Новороссийск прирастает туристами

Власти Новороссийска готовятся к приезду около 60 тыс. туристов на майские праздники, что на 20% больше по сравнению с показателем прошлого года. Заполняемость гостиниц города прогнозируется на уровне 90%, причем наибольшей популярностью пользуются высокозвездные отели. Туроператоры расходятся в прогнозах: одни отмечают 20-процентное снижение бронирования туров в город-герой на фоне разлива мазута в Черном море, другие считают, что Новороссийск войдет в топ-3 популярных направлений для отдыха в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

Около 200 средств размещения в Новороссийске, от глэмпингов до пятизвездных отелей, готовы принимать туристов в майские праздники. В городе-герое в дни 80-летия Великой Победы число гостей превысит 60 тыс. человек (50 тыс.— в прошлом году), сообщили «Ъ-Новороссийск» в городском управлении туризма.

Загрузка отелей, расположенных в черте города, прогнозируется в пределах 55–90%. Гостиницы, расположенные в пригороде, включая село Абрау-Дюрсо, будут заполнены на 100%, уверены в мэрии.

Наиболее популярными средствами размещения среди туристов на майские праздники стали гостиница «Дюрсо Тауэр» 5*, отель Abrau Light Resort & SPA 4*, бутик-отель «Империал» 4*, отель Hilton Garden Inn Novorossiysk 4*, экоотель «Океан» 4*, гостиница «Новороссийск» 3*, отель «Шато Пино» и др.

«Новороссийск для отдыхающих — это патриотические пешие маршруты; памятники Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу; эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и дегустации в винодельнях); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг). У нас почти 736 км разнообразных туристических маршрутов. Сейчас в городе работает порядка 200 средств размещения всех категорий звездности, номерной фонд составляет более 5 тыс.»,— отметила начальник управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в 2025 году объемы бронирования Новороссийска снизились на 20%.

Он считает, что в этом виноват «анапский кризис», который сказался и на соседних городах, в том числе Новороссийске и Геленджике.

Кроме того, по его словам, Новороссийск не самый популярный вариант для туров выходного дня с точки зрения логистики. Основная масса туристов, которые решили провести майские праздники на море, выбрали Крым или Сочи — планировать короткие поездки в Новороссийск не позволяет его удаленность от аэропортов. Исключение — жители Краснодара, которые за три часа езды на автомобиле могут добраться до города-героя.

«Отельная база Новороссийска не подходит под стандартные запросы туристов — они хотят большую территорию, минимум два бассейна, в том числе закрытый на случай непогоды, шведский стол, анимацию для детей. Из 25 отелей, которые продаем мы, бассейн есть только в двух. Остальные гостиницы в Новороссийске — это в основном городские отели, которые не подходят под развлекательный формат»,— пояснил господин Ромашкин.

Он добавляет, что высокий уровень бронирования отмечается лишь в Абрау-Дюрсо — туристов привлекают горные виды, живописные пешие маршруты и конные прогулки, а также экскурсии на винодельню. В Новороссийске хорошо продаются экскурсионные туры, включающие посещение местных виноделен.

По мнению вице-президента Альянса туристических агентств (АТА), генерального директора сети туристических агентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в 2025 году у Новороссийска есть шанс войти в тройку популярных городов для отдыха в Краснодарском крае, обогнав столицу Кубани Краснодар.

«Новороссийск — один из самых привлекательных городов, и я называю его курортным городом. Широкая балка, Южная Озереевка, Абрау-Дюрсо, Мысхако — это все Новороссийск. Мой прогноз — Новороссийск получит на майские праздники плюс 16% туристов по сравнению с тем же периодом 2024 года»,— считает господин Мкртчян.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру», Новороссийск входит в топ-10 самых экономных направлений для отдыха: средняя стоимость ночи отдыха в городе-герое составляет 2,9 тыс. руб.

Алена Воробьева