Душитель вернулся

В Москве начался процесс по делу Владимира Миргорода, совершившего, по данным правоохранителей, более трех десятков убийств и изнасилований. Свои преступления фигурант, прозванный в СМИ Душителем, совершал в начале 2000-х, но раскрыты они были значительно позже. Миргород уже отбывает пожизненный срок за 16 убийств, сейчас ему инкриминируют еще столько же.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Миргород

Фото: оперативная съемка Владимир Миргород

Фото: оперативная съемка

В Головинском суде столицы начались слушания по существу уголовного дела 45-летнего Владимира Миргорода. Когда журналисты зашли в зал, выяснилось, что подсудимый Миргород будет участвовать в процессе из следственного изолятора с помощью видео-конференц-связи, а сами слушания пройдут в закрытом режиме. Такое решение было принято еще на предварительном заседании: как пояснили в суде, причиной стало то обстоятельство, что в материалах дела речь идет о преступлениях, связанных с нарушением половой неприкосновенности. Представители СМИ перед выходом из зала успели увидеть, как Миргорода в СИЗО завели в помещение, из которого предполагалось вести трансляцию, и усадили на стул. Подсудимый был в бейсболке, а лицо закрыл медицинской маской.

В самом начале заседания суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей, затем было оглашено обвинительное заключение.

Как ранее сообщал “Ъ”, по версии следствия, обвиняемый в период с 2000 по 2004 год совершил убийства и изнасилования пятнадцати девушек (ст. 105 и ст. 132 УК РФ).

По данным СКР, фигурант под различными предлогами знакомился с будущими жертвами, в большинстве случаев предлагая им услуги частного извоза или проведение совместного досуга с распитием алкогольных напитков. После этого Владимир Миргород в безлюдном месте нападал на жертву, насиловал ее, а затем душил руками или «элементами одежды» потерпевшей.

А 20 сентября 2003 года Владимир Миргород, находясь вблизи улицы Дубнинской в Москве, напал на малознакомого мужчину, избил его, а затем задушил ремнем. В СКР отмечали после завершения расследования, что на допросах и в ходе следственных экспериментов на местах преступлений Владимир Миргород подтвердил свою причастность к убийствам и рассказал подробности.

Свое первое убийство москвич Миргород, по данным правоохранителей, совершил в июне 2000 года. На Кольской улице он познакомился с подвыпившей женщиной, в ходе разговора ударил ее по голове тяжелым предметом, а затем задушил. Затем он уволился с работы и стал заниматься частным извозом.

Вскоре тела задушенных и изнасилованных женщин возле дорог и в лесополосах на севере и северо-западе столицы стали находить регулярно.

В СМИ появилась версия о маньяке, которого прозвали Душителем или Аккуратным Душителем (свидетелей преступлений не находилось), однако тогда еще милиция отвергала это предположение, настаивая на не связанных друг с другом преступлениях. Убийства закончились в 2004 году, когда Миргорода задержали за участие в групповом изнасиловании и грабеже. В 2005-м суд приговорил его к шести годам, на свободу он вышел через пять лет.

Вновь правоохранители проявили к нему интерес почти сразу, в 2010 году, им помогли в том числе новые современные базы идентификации личности. Сначала Миргород проболтался в компании, как расправился с одной из своих жертв, а когда информация об этом дошла до оперативников, свежие отпечатки пальцев фигуранта (их у него сняли в отделении милиции, где он должен был отмечаться после отсидки) сверили с имеющимися в старых нераскрытых делах. Миргорода задержали, сначала он сознался в восьми убийствах, экспертиза ДНК подтвердила его причастность еще к восьми. Причем одной из жертв стал подросток — свидетель расправы над женщиной. Отметим, что тогда вину Душитель признавал частично: он отвергал обвинение в изнасилованиях, утверждая, что секс с жертвами был добровольным. Суд, однако, посчитал обвинение доказанным и в 2012 году приговорил Владимира Миргорода к пожизненному заключению.

В 2020 году следователи изучали материалы нераскрытых уголовных дел и вновь обнаружили сходство в ряде убийств. В отношении Миргорода возбудили новое дело, его вернули в столицу для проведения следственных действий, на время которых суд поместил его в СИЗО.

Алексей Соковнин