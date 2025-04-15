Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о самом энергоэффективном электрическом седане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roewe Фото: Roewe

Как говорится, старожилы еще помнят те времена, когда при трансляции прогноза погоды по телевидению граждан нашей страны пытались отучить от «миллиметров ртутного столба» и научить понимать «паскали». С одной стороны, «ртутный столб» звучит так же архаично, как использование локтей или аршинов при измерении длины, с другой, паскали, как мне кажется, не прижились. Но сейчас не об этом.

Мы привыкли, что экономичность автомобиля измеряется количеством потраченного топлива на единицу пройденного пути. Условно говоря, «литры на километры». Но читаем новость: китайский электрический седан Roewe D6 от концерна SAIC попал в Книгу рекордов Гиннеса за достижения в своей энергоэффективности. Модель установила мировой рекорд среди серийных автомобилей: на 100 км пути седан тратил 9,125 кВтч энергии. Это действительно мало? Боюсь, очень немногие из нас смогут оценить эти цифры, поэтому есть смысл поговорить не о них, а о мизансцене.

Рекорд был установлен на автодороге Цинхай—Тибет. Эта трасса общей протяженностью 1973 км считается самой высокогорной в мире: средняя высота над уровнем моря здесь превышает 4 тыс. м. Заезд Roewe D6 длился пять дней, в пути седан преодолел в том числе перевал Тангла высотой 5231 м. Это фактически высота ложбинки или седловины между двумя вершинами Эльбруса, чтобы вы могли себе представить. Погода была соответствующей этим высотам — метель и мороз до -10 градусов.

Продажи Roewe D6 должны начаться в текущем году, а презентация модели состоится через неделю на Шанхайском автосалоне. Электромобиль предложат с двумя силовыми установками на выбор: 129-сильным мотором и батареей, одного заряда которой хватает на 450 км пути, а также 143-сильным двигателем и аккумулятором, позволяющим проехать 520 км. Привод только передний. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,27, собственно, этот фактор во многом и способствовал экономичности. В России марка официально не представлена. Однако на рынке продается немало автомобилей Roewe, ввезенных посредством параллельного импорта.

Дмитрий Гронский