Лидерами по росту цен в Прикамье стали экскурсионные услуги и билеты на поезда

В марте 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 100,5%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 0,7%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В марте 2025 года в Прикамье подорожала говядина (на 2,7%), индейка (на 2,7%), кальмары (на 3,1%), рыба мороженая (на 2,6%), сельдь (на 2,5%), сметана (на 4%), творог (на 2,7%), смеси для детского питания (на 2,4%), соки (на 3,9%), соль, соусы, специи (на 2,5%), мука (на 1,9%). При этом на 1,2-5,2% снизились цены на куриные окорочка, охлажденную и мороженую курицу, рыбу живую и охлажденную, сливочное и оливковое масло, сахар и куриные яйца.

Основное влияние на сложившийся индекс цен на непродовольственные товары оказало снижение стоимости ювелирных изделий (на 5%), телерадиотоваров (на 3,9%), товаров садоводства (на 3,7%), средств связи (на 3,3%), фарфоро-фаянсовой посуды (на 3,4%), легковых автомобилей (на 3%). В марте 2025 года на 0,1-0,2% выросли цены на дизельное топливо и автомобильный бензин. В то же время произошло значительное снижение стоимости газового моторного топлива – на 9,8%.

В сфере оказания бытовых услуг выросли цены на услуги химчисток и прачечных (на 4,5%), парикмахерских (на 3,3%), фотоателье (на 0,8%). Также подорожали экскурсионные услуги (на 10,9%), проезд в поездах дальнего следования (на 10,1%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 9%) и санаторно-оздоровительные (на 3,2%), ветеринарные (на 1,5%) и медицинские услуги (0,5%). Одновременно произошло снижение стоимости услуг в сфере банков (на 4,4%).