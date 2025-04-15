Два миллиарда на производителей

Минсельхоз готовится к масштабной программе геномных исследований сельхозживотных в РФ — ведомство предоставит племенным хозяйствам господдержку при проведении молекулярной генетической экспертизы крупного рогатого скота (КРС) молочного или мясного направлений. В общей сложности в ближайшие три года на генетическую селекцию будет потрачено свыше 2 млрд руб. Цель — создать в России единую регламентированную систему оценки животных и способствовать импортозамещению в этом секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минсельхоз разработал проект постановления правительства о правилах субсидирования исследований для геномной селекции в области племенного животноводства. Это часть федпроекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (см. “Ъ” от 11 сентября 2024 года).

Программа будет масштабной и затронет 471,8 тыс. голов КРС за три года по всей стране, в том числе 80 тыс. уже в 2025 году, со скидкой в 70% за счет бюджета — на это выделяется 2,1 млрд руб.

Экспертиза должна обеспечить рост к 2030 году продуктивности племенного молочного поголовья до 11,5 тонны молока на голову в год (оценка 2024 года — 9,5 тонны), а рост производства молока к 2030 году — на 1,96 млн тонн (более 20% в общем объеме прироста производства).

Стратегические цели — получение высокопродуктивного молодняка, развитие собственной базы племенных ресурсов и обеспечение продбезопасности.

Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, в РФ уже запущена ФГИСФ по племенным ресурсам — в этом году ее внедрение началось в пилотном режиме в Удмуртии и Татарстане, Архангельской области и Алтайском крае. С 1 марта 2026 года она станет обязательна для всех хозяйств, имеющих или планирующих получение племенного статуса. Следующий этап — разработка национального индекса племенной ценности, которая начнется с КРС молочного и мясного направления. Индекс будет включать продуктивность, геномную оценку и показатели, характеризующие внешний облик особи, а также позволит сравнивать животных между собой.

Оценка генетического потенциала помогает проанализировать продуктивность сразу после рождения и продать менее прибыльных животных, не инвестируя в их выращивание, объясняет сооснователь и гендиректор компании «Кситест» Дарья Яковишина. Но в России нет единой системы оценки животных, хотя на рынке есть компании, предоставляющие оценки по зарубежным базам, которые не учитывают российских условий и структуры прибыли от производства.

«Стандарты и поддержка производителей в сфере генетической экспертизы станут основой для импортозамещения генетического материала в животноводстве, а без нее становление геномной селекции в России невозможно»,— уверена эксперт.

Пока в России очень мало аккредитованных лабораторий молекулярной генетики, отмечает гендиректор лабораторно-исследовательского центра «Агроплем» Роман Павленко. Большинство подтверждений родства выполняются устаревшим методом иммунной генетики: «Если использовать этот метод, мы будем сильно отставать от мирового рынка»,— поясняет он.

Самостоятельно же финансировать экспертизу племенным хозяйствам сложно: комплексный тест, который включает подтверждение родства, генетические аномалии, хозяйственно-полезные признаки и геномную оценку по российской базе, в среднем стоит 5,5 тыс. руб. в расчете на одно животное.

Отметим, что после 2012 года обширную программу завоза в РФ племенных животных осуществлял «Росагролизинг» (см. “Ъ” от 27 февраля 2012 года), однако к 2019 году она была признана не очень удачной (см. “Ъ” от 10 июля 2019 года), а после 2022 года в связи с санкциями закупки племенных животных за границей еще более осложнились. Теперь Минсельхоз намерен опереться на разработку собственных био- и агротехнологий (см. “Ъ” от 14 апреля), опорой для которых и призваны стать геномные исследования.

Анна Королева