Вучич: Сербия сама освободилась от нацистов при ограниченной помощи СССР

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Сербии самостоятельно освободила Югославию от немецкой оккупации во время Второй мировой войны, а помощь Красной Армии была ограничена. Политик назвали события тех лет геноцидом сербского народа.

«Мы заплатили большую цену… Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная»,— сказал Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу на YouTube.

Господин Вучич также упомянул, что страна понесла большие потери как от действий нацистской Германии, так и хорватских усташей (хорватское фашистское ультраправое революционное движение — «Ъ»).

Южные части Югославии освобождали в рамках Белградской стратегической наступательной операции с 28 сентября по 20 октября 1944 года. В нее входили войска Красной армии, Болгарии, а также Народно-освободительная армия Югославии (НОАЮ). В боях за освобождение Белграда погибло более 2,9 тыс. бойцов НОАЮ и около 1 тыс. военнослужащих Красной армии.