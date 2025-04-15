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Уралец оштрафован за дискредитацию ВС РФ после пикета против инсталляции «Труба»

Жителя Екатеринбурга Романа Гильманова оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) после того, как он вышел на одиночный пикет против инсталляции «Труба», которая открылась возле Храма-на-Крови, сообщил Кировский районный суд Екатеринбурга.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что 25 марта екатеринбуржец пришел на открытие выставки с агитационным плакатом, на котором было написано «Труба на крови» и устроил с ним пикет. Постановление суда в силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии.

Напомним, после пикета Кировский районный суд арестовал Романа Гильманова за неповиновение полиции на 15 суток. По данным суда, он оказал сопротивление, отказавшись проследовать в отдел полиции для установления личности и составления протокола об административном правонарушении.

В марте около Храма-на-крови в Екатеринбурге установили трубу протяженностью в 16 метров, посвященную операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл вооруженных сил Украины (ВСУ) по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи (Курская область). Около 600 штурмовиков сводного формирования преодолели внутри магистрали около 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. Гостям выставки также предлагалось пройти по трубе.

Ирина Пичурина

Фотогалерея

«Труба это значит труба»

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Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители выставки «За гранью возможного»

Посетители выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии открытия выставки

Участники церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время премьеры песни «Труба»

Зрители во время премьеры песни «Труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки «За гранью возможного»

Открытие выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время премьеры песни «Труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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