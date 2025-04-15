Уралец оштрафован за дискредитацию ВС РФ после пикета против инсталляции «Труба»

Жителя Екатеринбурга Романа Гильманова оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) после того, как он вышел на одиночный пикет против инсталляции «Труба», которая открылась возле Храма-на-Крови, сообщил Кировский районный суд Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что 25 марта екатеринбуржец пришел на открытие выставки с агитационным плакатом, на котором было написано «Труба на крови» и устроил с ним пикет. Постановление суда в силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии.

Напомним, после пикета Кировский районный суд арестовал Романа Гильманова за неповиновение полиции на 15 суток. По данным суда, он оказал сопротивление, отказавшись проследовать в отдел полиции для установления личности и составления протокола об административном правонарушении.

В марте около Храма-на-крови в Екатеринбурге установили трубу протяженностью в 16 метров, посвященную операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл вооруженных сил Украины (ВСУ) по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи (Курская область). Около 600 штурмовиков сводного формирования преодолели внутри магистрали около 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. Гостям выставки также предлагалось пройти по трубе.

Ирина Пичурина