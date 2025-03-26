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Екатеринбуржца арестовали на 15 суток за неповиновение полиции у Храма-на-Крови

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину по фамилии Гильманов за неповиновение полиции, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, 25 марта господин Гильманов, находясь на улице Царская, отказался проследовать в отдел полиции для установления личности и составления протокола об административном правонарушении. При этом он оказывал сопротивление.

В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Его арестовали на 15 суток. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным издания Ura.ru, господин Гильманов является сотрудником свердловского министерства. Он вышел на одиночный пикет против инсталляции «Труба», которая открылась возле Храма-на-Крови.

Полина Щуцкая

Фотогалерея

«Труба это значит труба»

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Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови в Екатеринбурге

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного. Операция &quot;Поток&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot; у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного. Операция &quot;Поток&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot; у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник операции &quot;Поток&quot; иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Участник операции "Поток" иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии открытия выставки

Участники церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного. Операция &quot;Поток&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot; у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге. Зрители во время выступления премьеры песни «Труба»

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге. Зрители во время выступления премьеры песни «Труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного. Операция &quot;Поток&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot; у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;За гранью возможного&quot;, посвященной операции &quot;Поток&quot;, у Храма-на-Крови

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник операции "Поток" иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге. Зрители во время выступления премьеры песни «Труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного. Операция "Поток", посвященной операции "Поток" у Храма-на-Крови, в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "За гранью возможного", посвященной операции "Поток", у Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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