Екатеринбуржца арестовали на 15 суток за неповиновение полиции у Храма-на-Крови

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину по фамилии Гильманов за неповиновение полиции, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, 25 марта господин Гильманов, находясь на улице Царская, отказался проследовать в отдел полиции для установления личности и составления протокола об административном правонарушении. При этом он оказывал сопротивление.

В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Его арестовали на 15 суток. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным издания Ura.ru, господин Гильманов является сотрудником свердловского министерства. Он вышел на одиночный пикет против инсталляции «Труба», которая открылась возле Храма-на-Крови.

Полина Щуцкая