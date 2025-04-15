Исторический период

У российского форварда Ивана Демидова получился исключительный по яркости дебют в НХЛ. Чуть больше недели назад игравший в play-off КХЛ за СКА Демидов в первом же периоде первой игры за новый клуб «Монреаль Канадиенс» отдал классную голевую передачу партнеру и лично забил классный гол. «Монреаль», правда, все равно уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов — 3:4, но сохранил хорошие шансы выступить со своим 19-летним новичком в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов в своем дебютном матче в НХЛ открыл счет заброшенным шайбам

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов в своем дебютном матче в НХЛ открыл счет заброшенным шайбам

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Этот матч увенчал сумасшедший отрезок в жизни Ивана Демидова. Всего чуть больше недели назад, 6 апреля, он еще играл за СКА в шестом матче серии стартового раунда play-off против «Динамо». Спустя буквально три дня после того, как петербуржцы проиграли эту встречу и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, стало известно о том, что Демидов, лучший бомбардир клуба в регулярном чемпионате, заключил трехлетний контракт с «Монреалем», выбравшим его на прошлогоднем драфте под пятым номером. В четверг он уже летел из Европы в Канаду, а в аэропорту Торонто, куда приземлился рейс с российским форвардом на борту, собралась толпа монреальских фанов, словно встречали не юного хоккеиста, пока, строго говоря, не совершившего ничего выдающегося в карьере, а рок-звезду. И это показывало, как пристально те, кто неравнодушен к этому клубу, следят за всеми, кто может ему помочь вернуть когда-то ослепительный, но затем потерянный блеск. А в городе, где он базируется, журналисты с умилением разглядывали образцы народного творчества, посвященного Демидову. Через две недели в Канаде парламентские выборы, и плакатов с лицами кандидатов множество. Так вот среди них вдруг обнаружилась куча выполненных в той же стилистике изображений Ивана Демидова, обещавших «Монреалю» светлое будущее после его прибытия.

Россиянин, конечно, был немного в шоке от объема обрушившегося на него внимания, признавался, что сильно нервничал, когда выпало наконец предстать перед шумными трибунами Bell Centre, но не подвел. Наоборот, превзошел все связанные с ним ожидания.

Впервые эти трибуны из шумных превратились в беснующиеся через шесть минут после его начала, когда увидели, как Иван Демидов, уверенно контролируя шайбу, хотя отобрать ее пытаются постоянно, выезжает от бокового бортика за ворота «Чикаго» и оттуда, невзирая на то что пространства и времени для того, чтобы все увидеть и просчитать, минимум, отдает идеальный пас на выехавшего на пятачок Алекса Ньюхука. Счет североамериканским очкам Демидова открыт.

А вскоре открыт и счет голам — способом довольно неординарным и эффектным. У «Монреаля», кажется, не срослось с задуманной комбинацией при выходе из своей зоны. Майк Мэтесон отправлял шайбу вперед, видимо рассчитывая, что Йоэль Армия возле средней линии остановит пас. Но Армия лишь слегка задел шайбу. Вышло, впрочем, даже лучше, потому что за ней ринулся будто готовившийся именно к такому повороту событий Демидов. А она, стукнувшись о задний борт, отскочила ему на клюшку, чтобы через мгновение форвард исполнил молниеносный трюк, обведя голкипера Арвида Седерблума.

Матч, правда, в итоге обернулся поражением «Монреаля» в серии буллитов. Но после него говорили все равно не о нем, а о дебюте Ивана Демидова.

Его расхваливал монреальский тренер Мартен Сен-Луи, сам в прошлом знавший толк во всяких хитрых и тонких маневрах форвард. А статистики подчеркивали успешность дебюта цифрами. Оказывается, во всей истории НХЛ до Демидова было только семь тинейджеров, которые в первом периоде своего первого матча в лиге набирали больше очка. А во всей истории «Монреаля» было только два тинейджера, забрасывавших шайбы в первой встрече,— Берни Джеффрион в 1950 году да Марк Хантер в 1981-м.

Но и на результат все-таки стоило обратить внимание. Поражение не было поводом для радости монреальских поклонников, но и в повод для печали тоже не превратилось. «Монреаль» в трех предыдущих сезонах в play-off не попадал. В нынешнем отчаянно в него стремится и в действительности благодаря очку, набранному за равенство по итогам основного времени матча против «Чикаго», вплотную к нему приблизился. После его окончания вакантной в Восточной конференции оставалась одна путевка в play-off. На нее претендовали «Монреаль» и находившийся в четырех очках позади него «Колумбус Блю Джекетс», которому, таким образом, в обеих оставшихся в календаре играх обязательно нужно было побеждать. Монреальцев же в их единственной игре — в среду против «Каролина Харрикейнс» — точно устраивает и поражение в овертайме или по буллитам: хватит и балла.

Алексей Доспехов