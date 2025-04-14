Никита Кучеров защитил очки

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтинг» Никита Кучеров фактически обеспечил себе вторую подряд победу в борьбе за титул лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ. Причем это будет победа с очень большим отрывом от конкурентов. Теперь интрига заключается в том, поможет ли Кучерову бомбардирский титул получить еще более ценный приз — просто лучшему игроку сезона. Букмекеры и аналитики склоняются к тому, что он снова, как и в прошлом году, может уплыть от него, несмотря на блестящую статистику и колоссальную роль в успехах клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NHL Фото: NHL

В состоявшемся под занавес уикенда матче регулярного чемпионата НХЛ, вплотную приблизившегося к финишу, «Тампа» обыграла на своей площадке — 7:4 — «Буффало Сейбрс», а наибольший вклад в ее победу внес, как это бывает чаще всего, Никита Кучеров.

Российский форвард забил два гола и добавил к ним результативную передачу.

Готовящаяся к play-off «Тампа» благодаря этому выигрышу удержалась на второй строчке в таблице Атлантического дивизиона, а сам Кучеров во встрече с «Буффало» фактически обеспечил себе престижный индивидуальный приз. Это — Art Ross Trophy, который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

У Никиты Кучерова их в послужном списке уже два. Первый он завоевал в 2018 году, второй — в 2024-м. Формально текущий регулярный чемпионат еще не завершился, но упустить третью такую награду Кучеров уже не сможет. Причем она будет добыта, видимо, с огромным запасом.

После матча против «Буффало» в активе Кучерова 119 очков.

Ближайший преследователь — Нейтан Маккиннон — отстает на три, но его клуб «Колорадо Эвеланш» уже сыграл все 82 встречи регулярного чемпионата, в то время как у «Тампы» в календаре еще две — с «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Третьим со 106 баллами идет Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерс». Но он из-за травмы не выходит на лед уже полторы недели и, судя по всему, может восстанавливаться вплоть до play-off.

Бомбардиры чемпионата НХЛ И Г П О 1. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 76 36 83 119 2. Нейтан Маккиннон («Колорадо») 79 32 84 116 3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 71 52 54 106 4. Давид Пастрняк («Бостон») 81 42 62 104 5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 66 26 73 99 11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») 78 37 52 89… 37. Кирилл Марченко («Колумбус») 77 31 41 72 38. Александр Овечкин («Вашингтон») 63 43 28 71

Таким образом, интриги в бомбардирской гонке уже никакой нет. Зато она все-таки есть в борьбе за самую ценную среди личных наград в НХЛ — Hart Trophy, который вручают просто сильнейшему игроку по итогам регулярного чемпионата и который мог бы закрепить за Никитой Кучеровым статус второго среди героев хоккейного сезона. Статус первого уже, естественно, забронирован за Александром Овечкиным благодаря побитому им снайперскому рекорду НХЛ всех времен. В матче с «Колумбус Блю Джекетс», проигранном его «Вашингтон Кэпиталс» — 1:4, Овечкин впервые забил в ранге рекордсмена, доведя количество заброшенных в регулярных первенствах шайб до 896.

На самом деле чаще всего Hart Trophy идет «в комплекте» с Art Ross Trophy: бомбардирские достижения ценятся в НХЛ чрезвычайно высоко. Собственно, тому же Кучерову в 2019 году и достались сразу две награды. Но бывают и исключения. И наиболее заметное — как раз тот же Кучеров. Год назад он набрал выдающуюся сумму баллов — 144. Однако Hart Trophy отдали и тогда отставшему от него Нейтану Маккиннону.

Сценарий, при котором Никита Кучеров вновь останется без трофея, и сейчас выглядит вполне реальным.

Для того чтобы убедиться в этом, можно, например, посмотреть коэффициенты американских букмекерских контор, предлагающих ставить на исход борьбы за Hart Trophy. Во всех Кучеров вчера занимал лишь четвертое место, а коэффициенты на его успех колебались в диапазоне от 31 до 50: это шансы, не превышающие 3%.

Снайперы чемпионата НХЛ И Г 1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 71 52 2. Вильям Нюландер («Торонто») 80 45 3. Тейдж Томпсон («Буффало») 74 44 4. Александр Овечкин («Вашингтон») 63 43 5. Давид Пастрняк («Бостон») 81 42… 11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») 78 37… 14. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 76 36… 35. Кирилл Марченко («Колумбус») 77 31

Опережают — и со значительным отрывом — Никиту Кучерова Леон Драйзайтль, которого уже явно никто не обойдет, несмотря на его травму, в снайперской гонке (у немца 52 гола, у ближайшего преследователя — Вильяма Нюландера из «Торонто Мейпл Лифс» — 45), Нейтан Маккиннон, а также проводящий блестящий сезон вратарь досрочно первенствовавшего в регулярном чемпионате «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Но в опубликованном на предыдущей неделе рейтинге ESPN расклад для Никиты Кучерова был все же куда более благоприятным. Он и в нем оказался на четвертой позиции позади Леона Драйзайтля, Нейтана Маккиннона и Коннора Хеллебайка. Однако от экспертов, участвовавших в опросе, россиянин получил 17% голосов — почти столько же, сколько Маккиннон с Хеллебайком (очевидное преимущество имел только Драйзайтль — 40%). При этом авторы прогноза, давая понять, что цифры могут и измениться, советовали обратить внимание на колоссальную роль, которую Кучеров играет в «Тампе». В ее бомбардирской иерархии вслед за ним идет Брендон Хейгл, отстающий от российского нападающего аж на 29 очков, притом что канадец провел на четыре матча больше.

Алексей Доспехов