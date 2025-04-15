«Локомотив» отправил соперника в аут

Столкнувшийся с проблемами в чемпионате страны «Локомотив» уцелел в розыгрыше «Фонбет» Кубка России, пройдя в первом этапе полуфинального раунда «Пути регионов» «Ахмат». Он победил его на своем поле — 2:1 — прежде всего благодаря умению Ильи Самошникова вводить мяч в игру из аута. После его бросков были забиты оба гола железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев (слева) и защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев в матче Кубка России по футболу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев (слева) и защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев в матче Кубка России по футболу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Этот матч некоторое время тянуло, конечно, принять за демонстрацию глубины той ямы, в которую весной неожиданно угодил «Локомотив». Состав вроде бы почти боевой (в отличие от того, кстати, что выставил «Ахмат»), но разве это та команда, в которой в прошлом году несложно было разглядеть претендента на медали, может, даже и золотые? Движение — вялое, будто все вышли на поле с утяжелителями на ногах. Плотность средней линии — нулевая, поэтому игра все время идет где-то неподалеку от ворот «Локомотива», а его собственная более или менее нормальная атака, с финтами Ильи Самошникова на углу штрафной и его ударом в защитника, впервые проходит, лишь когда позади ровно полтайма. И оборона, на которую в такой ситуации вся надежда, какая-то нервная, мало что чувствующая и понимающая.

«Ахмату», кажется, даже не потребовалось прикладывать сверхусилия, чтобы ее прорвать,— сама расступилась. Вратарь Антон Митрюшкин каким-то чудом выудил в девятке мяч, отправленный туда с пяти метров Амином Талалом. Но буквально через несколько секунд ему пришлось снова наблюдать за тем, как партнеры оставляют его на растерзание грозненцев. Теперь в штрафную железнодорожников легко просочился Заим Диванович, а Родриго Диас, которому он скинул мяч, возможно, сам удивился, что до него, стоящего рядышком с линией вратарской, никому нет дела — бей не хочу.

Эта картина наверняка не оставляла у многих, ее видевших, ни капли сомнений: падающий в чемпионате России «Локомотив» ждет и кубковый крах. И уж точно невозможно было представить, какой сюжетный поворот в матче произойдет перед перерывом.

«Локомотив» к этому моменту уже освоился, однако все же не настолько, чтобы представить его терзающим спокойный, но отнюдь не вальяжный «Ахмат». А он все поставил с ног на голову благодаря одному-единственному приему, который в футболе иногда напрасно недооценивают.

Хорошо известно, что Илья Самошников — это не только про фланговые подключения, но и про ввод мяча из-за боковой линии. Его ауты — отдельный жанр искусства. «Локомотив» восстановил равновесие, когда мяч, выброшенный Самошниковым, добрался до поборовшегося за место напротив ворот и классно положившего корпус Дмитрия Воробьева. А потом «Ахмат» справился с таким же броском. Но «Локомотив» сберег мяч, а навес Сергея Пиняева добрался до головы Егора Погостнова, зависшего в воздухе не хуже Майкла Джордана.

Второй тайм матча избавил от ощущения абсолютной случайности этого взрыва «Локомотива». Он был совсем неплох — живой, правильно устроенный. А однажды выдал такую комбинацию, что хоть включай в учебные пособия как доказательство важности быстрого паса. Мяч преодолел расстояние чуть меньше длины поля в две передачи — от Сесара Монтеса Дмитрию Баринову и от Баринова — Дмитрию Воробьеву. Тот вышел один на один с вратарем Вадимом Ульяновым, но пробил немножко неточно.

«Ахмат» вылетел из Кубка России. А «Локомотиву» теперь предстоит сыграть во втором этапе полуфинального раунда «Пути регионов». Его соперником в этом матче будет победитель полуфинального противостояния в «Пути РПЛ» между «Зенитом» и «Ростовом». В нем ответный матч состоится в среду. В первом «Зенит» в гостях взял верх со счетом 1:0.

Арнольд Кабанов