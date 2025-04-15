На Ставрополье построят три детсада по программе развития СКФО

В 2025 году в Ставропольском крае начнется строительство трех детских садов: в Кисловодске, Ставрополе и Михайловске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Кисловодске на улице Героев Медиков уже приступили к строительству нового детского сада. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест

«Сдать объект необходимо до 2027 года»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Глава региона поручил профильному министерству контролировать исполнение работ.

В учреждении оборудуют помещения для групп, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок и медкабинет. Также запланировано благоустройство прилегающей территории. Подрядчик уже выбран и вскоре приступит к работам.

Николай Аксенов