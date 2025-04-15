В Саратовской области земельные участки не отдадут без торгов

В Саратовской области юрлица больше не смогут без торгов получить в аренду земельный участок, находящийся в государственной, муниципальной собственности. Соответствующий законопроект обсуждали на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Председатель комитета по управлению имуществом области Екатерина Лавренко рассказала об особенностях проекта закона Саратовской области № 7-11549 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Саратовской области «О перераспределении отдельных полномочий в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских поселений Саратовской области и органами государственной власти Саратовской области».

В Земельном кодексе установлен перечень случаев заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной, муниципальной собственности, без проведения торгов.

Согласно новому проекту, решено исключить подпункты, предусматривающие возможность заключения договора аренды участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для исполнения обязательств перед обманутыми дольщиками.

Также поправки исключат подпункт, предусматривающий возможность заключения договора аренды казенной земли без аукциона для резидентов зоны территориального развития, которые предполагают вложить туда деньги.

Екатерина Лавренко пояснила депутатам, что из Земельного кодекса решено исключить подпункты 3.1 и 28 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, потому что никто не гарантирует, что без торгов на аренду не зайдет недобросовестный застройщик или инвестор.

«В земельном кодексе эти 2 пункта теперь будут отсутствовать, — пояснила госпожа Лавренко. — Это гарантия добросовестности».

Проект закона депутаты поддержали единогласно. Он будет рассмотрен в двух чтениях на заседании облдумы 23 апреля.

Татьяна Смирнова