Питерский «Агроторг» оспорил решение Роспотребнадзора Удмуртии об упаковке хлеба

Питерская компания «Агроторг», владеющая магазином «Пятерочка» в Воткинске, оспорила предписание регионального управления Роспотребнадзора в Арбитражном суде Удмуртии по делу о продаже выпечки без упаковки. Соответствующее решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел (КАД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Так, удмуртский Роспотребнадзор в октябре 2024-го провел проверку в торговой точке, где установил, что хлебобулочные изделия продаются в неупакованном виде. Среди прочего, считает управление, не исключен контакт потребителя с производимой продукцией до фасовки. Также надзорный орган указывает, что магазин предлагает приобрести неупакованную пищевую продукцию без информации о ней (без потребительской упаковки). Торговому объекту предписали устранить нарушения и обеспечить реализацию такой продукции в потребительской упаковке.

«Агроторг» не согласился с предписанием надзорного органа, сославшись на то, что управление не установило фактов продажи неупакованной пищевой продукции, поскольку моментом реализации товара является «момент оплаты его на кассе и получение покупателем чека». Покупатели либо сами с помощью щипцов упаковывают выпечку в целлофановые пакеты, либо это делает кассир. Следовательно, указывает «Агроторг», продукция без упаковки не реализуется.

Арбитражный суд Удмуртии пришел к выводу, что в розничных магазинах допускается продажа хлебобулочных изделий без упаковки. Согласно материалам дела, в магазине «организовано достаточное количество упаковочных пакетов, щипцов для взятия покупателями товара». Реализация же продукции происходит на кассе. Кроме того, судебная инстанция отклонила доводы управления об отсутствии индивидуальной маркировки хлебобулочных изделий.

Удмуртский арбитраж принял решение признать предписание недействительным и взыскать с управления 50 тыс. руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины. Решение может быть обжаловано в 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми.