Средняя зарплата в индустриальной сфере Екатеринбурга превысила 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге средняя заработная плата в индустриальном секторе превысила 100 тыс. руб. по итогам 2024 года, сообщил на заседании думской комиссии по экономическому развитию директор департамента промышленной политики мэрии Евгений Копелян. По его данным, доходы работников в обрабатывающей промышленности выросли с 89,3 тыс. руб. в 2023 году до 109,8 тыс. руб. в 2024 году, сотрудников в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — с 87,3 до 103,4 тыс. руб., в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — с 60 до 71,6 тыс. руб., в сфере добычи полезных ископаемых — с 67,3 до 86 тыс. руб.

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Господин Копелян добавил, что прибыль предприятий обрабатывающей промышленности снизилась по итогам 2024 года с 90,9 млрд руб. в 2023 году до 74,5 млрд руб. «Надо сравнивать с объемами инвестиций в основной капитал, он существенно вырос, надо оценивать в комплексе»,— призвал он депутатов. По его данным, инвестиции в основной капитал возросли с 49,1 млрд руб. в 2023 году до 70,1 млрд руб. в 2024 году.

Впервые средний уровень зарплаты в индустриальном секторе предприятий Екатеринбурга превысил 100 тыс. руб. в первом квартале 2024 года, рост составил более 23% по сравнению с показателями 2023 года.

Василий Алексеев