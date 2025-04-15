Курорт «Мрия» выступил с поддержкой проекта АСИ «ПроЕду по России» в рамках форума HoReCa Fest 2025

Сотрудничество направлено на укрепление позиций Крыма в гастрономической индустрии.

В рамках четвертого ежегодного форума HoReCa Fest, проходящего на курорте «Мрия» с 10 по 12 апреля, генеральный директор Самвел Саруханян объявил о готовности присоединиться к проекту «ПроЕду по России» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это сотрудничество направлено на укрепление позиций Крыма в гастрономической индустрии, выявление культурного кода, развитие локальных продуктов и инновационные подходы в сфере гастротуризма.

Успешно реализованные проекты курорта, такие как гастрофестиваль «Гастролис», ресторан локальной кухни WineKitchen и собственное производство сыров, уже подтвердили экспертность «Мрии» в развитии гастрономического туризма. Эти инициативы не только популяризируют крымские продукты — от автохтонного винограда Кокур до фермерских сыров и мясных деликатесов,— но и создают инфраструктуру для взаимодействия локальных производителей, шеф-поваров и туристов.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия: «Участие в проекте АСИ — это новый этап развития региона. Наши инициативы, такие как ресторан локальной кухни, собственное производство, крупные гастрономический проекты, уже демонстрируют, как традиции полуострова могут стать основой для инноваций. Мы верим, что совместные усилия АСИ, Правительства Крыма и Мрии создадут экосистему, которая превратит регион в точку притяжения для гастрономических туристов со всей страны».

Сотрудничество с АСИ направлено на расширение существующих проектов и создание новых инструментов для развития гастротуризма. В планах — интеграция образовательных программ для малого бизнеса, развитие агротуристических маршрутов и внедрение цифровых решений, которые сделают крымские продукты и блюда узнаваемыми за пределами региона.

Курорт «Мрия» продолжает укреплять статус центра гастрономических инноваций. Его инфраструктура, включающая 24 ресторана, собственную винодельню, сыроварню и тематический парк, служит платформой для сохранение культурного кода полуострова и формирование его уникального гастрономического бренда.

https://mriyaresort.com/