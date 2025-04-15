Экс-руководитель свердловского УФНС Логинов объявлен в розыск

Бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергея Логинова объявили в розыск, следует из официальной базы МВД (информация есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал»). Указано, что он разыскивается по уголовной статье, по какой именно не уточняется. Информацию о розыске подтвердил «Ъ-Урал» и источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Логинов

Фото: УФНС по Свердловской области Сергей Логинов

Фото: УФНС по Свердловской области

По данным источника «Ъ-Урал», статья связана с уголовным делом экс-главы свердловского УЭБиПК Андрея Дьякова. Источник также сообщает, что Сергей Логинов может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что Сергея Логинова задерживали вместе с начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по региону Андреем Дьяковым. Официально информацию тогда никто не подтверждал, но по неофициальным данным, следственные мероприятия были связаны с уголовным делом Анастасии Чернецкой — бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, которую ранее арестовали по делу о мошенничестве, связанному с нелегальным возмещением НДС. На следующий день после сообщений и публикаций СМИ, ФНС официально опровергла информацию о его задержании и других следственных действиях. Андрею Дьякову было предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф

После появления информации о задержании Сергея Логинова его биография была удалена с сайта ФНС. Через пару месяцев — в июле 2024 года было объявлено, что Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области возглавил Марат Сагитуллин.

Подробнее — в материале «Борца с коррупцией обвинили в коррупции»

Мария Игнатова, Николай Яблонский