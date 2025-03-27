Экс-главу антикоррупционного управления Дьякова отправили под домашний арест

Бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, обвиняемого в коррупции, выпустили из СИЗО, сообщили «Ъ-Урал» в Центральном районном суде Челябинска. «Андрею Дьякову избрали домашний арест до 21 мая»,— сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Дьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Андрей Дьяков был задержан в мае 2024 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева за попустительство при незаконном возмещении НДС.

По версии следствия, бизнесмен Алексей Шахмаев, заключая контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС, и платил Андрею Дьякову 20% от каждой возмещенной суммы. Разбирательства о налоговых махинациях начались после обыска в офисе «ТТК-Екатеринбург» в марте 2024 года.

В ходе обысков у полковника Дьякова, проживавшего в элитном ЖК, были обнаружены крупные суммы в рублях и долларах. Было установлено, что стоимость имущества семьи Андрея Дьякова превышает их совокупный доход в 14 раз. Часть активов была арестована.

В июле 2024 года полковник Дьяков был уволен из МВД. Он планировал отправиться в зону СВО, однако следствие не дало ему разрешения.

Позднее в деле Андрея Дьякова появился новый эпизод. Следствие считает, что экс-полицейский получил взятку в размере 17 млн руб. от бизнесмена Василия Петрова за покровительство в незаконной обналичке денег. В связи с этим против Андрея Дьякова возбудили еще два уголовных дела.

Подробнее в материале — «Борцу с коррупцией добавили наличности»

Полина Щуцкая