Reuters: Nissan сократит производство самого популярного в США внедорожника

В период с мая по июль компания Nissan Motor намерена выпустить на 13 тыс. меньше внедорожников Rogue на своем заводе в Японии. Эта модель очень популярна у потребителей в США, и сокращение ее производства связано с пересмотром стратегии Nissan после введения американских импортных пошлин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Cook / Reuters Фото: Rebecca Cook / Reuters

По решению администрации США импортные автомобили будут облагаться 25-процентной пошлиной. Для Nissan Motor, третьего по величине в Японии производителя автомобилей, это чувствительно. США для компании являются главным рынком, в прошлом году Nissan Motor продала там более четверти произведенных автомобилей.

За первые три месяца текущего года в США было продано 62 тыс. внедорожников Nissan Rogue. Сокращение производства на 13 тыс. единиц, таким образом, будет существенным для компании. Кроме того, заводу в Кюсю, который производит Rogue, придется перестраивать работу с учетом решения руководства. По словам источников Reuters, рабочий день на заводе в следующие три месяца будет короче, а в некоторые дни производство будет приостанавливаться.

Алена Миклашевская