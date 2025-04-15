Сбер помогает сохранить уникальный подвид черепах на юге России

При поддержке Сбера в заповеднике «Утриш» установили необычный арт-объект - фигуру черепахи.

Эти животные появились на Земле более 200 млн. лет назад. Скульптура поможет гостям и жителям Черноморского побережья больше узнать об уникальности и важности сохранения этого подвида черепах.

Увеличенная в пять раз копия средиземноморской черепахи Никольского из дерева уже стала новой экоточкой притяжения горожан и гостей города-курорта. Скульптура установлена в парке города Анапы «Ореховая роща» в рамках поддержки Сбером проекта сохранения и восстановления редких и исчезающих видов «Экологический коридор свободного перемещения черепахи Никольского». Для взрослых и детей здесь будут проводить эколого-просветительские мероприятия, а 23 мая, во Всемирный день черепахи, широко отметят её День рождения.

Андрей Карагодин, региональный директор Сбербанка в Анапе и Новороссийске: «Мы в Сбере помогаем сохранять уникальную природу Черноморского побережья. Вместе с профильными экспертами и учёными развиваем социальные проекты. Южной команде Сбербанка важно быть причастными к формированию бережного отношения к сохранению этого редкого подвида. Установка арт-объекта и информационных табличек о черепахе Никольского стала нашим первым опытом партнёрства с заповедником «Утриш».

Черепаха Никольского населяет узкую полосу северного побережья Черного моря и наиболее многочисленна в Краснодарском крае именно на полуострове Абрау. Этот древнейший вид животных внесен в международный список охраняемых видов, Красную книгу России, а также в Красную книгу Краснодарского края со статусом «Находящийся под угрозой исчезновения».

Алла Письменная, начальник отдела экологического просвещения заповедника «Утриш»: «Черепаха средиземноморская Никольского – символ заповедника «Утриш». Этот подвид легко узнать по наличию пяти когтей на передних лапах. Дом черепахи – лес! Содержание в неволе обрекает её на медленную смерть! Нам важно вместе с социально ответственными компаниями, такими как Сбер, популяризировать знания и важность сохранения этого уникального животного. Хотим сказать спасибо партнёрам за поддержку проекта, изготовление и установку точной и запоминающейся копии черепахи».