Беспилотники нацелились на Курск

Один человек погиб, девять получили ранения в результате массированной атаки на Курск, ночью над городом сбили свыше 100 дронов. В результате, по официальным данным, погибла 85-летняя женщина. Пострадавшие получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги, сказано в сообщении оперштаба региона. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн, повреждены 28 домов. На одной из улиц загорелись пять этажей многоэтажки, жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Курской области, @SKotlyarovKursk Фото: правительство Курской области, @SKotlyarovKursk

В администрации Курска сообщили, что беспилотники были начинены поражающими элементами в виде стальных шаров. Местная жительница Мария рассказала “Ъ FM”, что многие горожане были вынуждены несколько часов провести в укрытиях. Такая ситуация для них стала практически штатной, отметила она: «Ночь у нас была крайне неспокойной. Наверное, мы уже привыкли к такой обстановке. Большая часть горожан, насколько я могу судить, находились в укрытии. Слава богу, они прислушались к призывам спрятаться. К сожалению, есть погибшие, это самое печальное, что могло произойти. Есть и разрушения домов, и многоквартирных, и частных, повреждены автомобили».

Один из дронов ударил по гаражу скорой помощи, в результате 11 автомобилей получили повреждения, но сама станция продолжает работу. Эта атака была одна из самых масштабных за все время, рассказал главный редактор издания «Курская правда» Сергей Афанасьев: «Сегодня ночью город, по крайней мере, по моим субъективным ощущениям, подвергся одной из самых жестких атак с момента начала СВО. Предварительные данные уже известны. Началось все это примерно около двух часов ночи, когда очень громко работала ПВО.

На самом деле, куряне привыкли к тому, что периодически запускаются ракеты, слышно какие-то взрывы в небе, но в этот раз они производили впечатление невероятно громких. Впервые повреждены здания в северо-западном районе Курска.

Чаще всего целью украинских беспилотников или ракет становится военный аэродром города, хотя на нем и не базируются самолеты, но тем не менее периодически его пытаются атаковать. То есть маршруты воздушных ударов идут над другим районом города, так называемой привокзальной части. Поскольку люди здесь привычные, глобальной паники не было, но именно в северо-западном районе было страшно, горожане эвакуировались. Сейчас Курск живет обычной жизнью, жители идут на работу, ходит общественный транспорт, все нормально. Но, наверное, все-таки по напряженности это была одна из самых жестких ночей за все три года СВО».

После атаки прокуратура Курской области запустила горячую линию для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи. Власти города объявили, что все пострадавшие получат выплаты. Следственный комитет возбудил дело о теракте. По данным Минобороны, всего этой ночью силы ПВО уничтожили 115 беспилотников над пятью российскими регионами. Помимо Курской, были атакованы Московская, Воронежская, Брянская и Орловская области.

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Анна Кулецкая