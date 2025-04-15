Под Саратовом два человека скончались от отравления угарным газом

В Марксовском районе Саратовской области погибли два человека в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла сегодня, во вторник, в частном доме по ул. Комсомольской села Георгиевка. Там нашли тело 70-летней женщины. В медучреждение везли 64-летнего собственника дома, но он скончался в пути.

По предварительным данным, граждане могли скончаться от отравления окисью углерода. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов