У ростовского отеля «Арка» появился новый владелец

Ростовский четырехзвездочный отель «Арка», расположенный в историческом центре города на ул. Большая Садовая, сменил владельца. В марте 2024 года объект перешел в собственность группы Visant, принадлежащей российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Об этом пишет «Город N» со ссылкой на данные Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отель «Арка», с 69-ю номерами, двумя ресторанами, тремя конференц-залами на площади 5,1 тыс. кв. м и внутренним двором площадью 600 кв. м был выставлен на продажу на платформе «Авито» за 1,4 млрд руб.

Общий объем вложений в стройпроект, завершенный в 2019 году, составил свыше 1 млрд руб. С момента открытия объект был в управлении московской компании «Ginza Project», но после завершения сделки, вероятно, эта задача перейдет к группе «Visant», специализирующейся на сфере гостеприимства.

Главным достоинством «Арки» называют ее расположение – спокойный центр Ростова с активным пешеходным трафиком. Первоначально инвестор намеревался создать на данной территории арт-кластер с выставочными залами и музеями, однако в последующем свое решение «переиграл».

Для донской столицы переход комплекса к Аркадию Ротенбергу означает усиление интереса крупных федеральных игроков к местному рынку гостиничных услуг. Гостиница, изначально планировавшаяся как многофункциональное пространство, теперь может получить новый виток развития.

Валентина Любашенко