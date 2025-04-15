Министр цифрового развития РФ возглавил оргкомитет уральского «Форума будущего»

Организационный комитет IT-конгресса «Форум будущего», который проводится в Екатеринбурге, возглавил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошлом году в мероприятии поучаствовали свыше 5,5 тыс. человек и более 40 IT-компаний, при этом Максут Шадаев по итогам его проведения отметил, что у Свердловской области огромный цифровой потенциал, а сам форум заслуживает федеральной поддержки. Участие министра в деятельности оргкомитета усилит статус области как центра цифрового развития. ««Так мы сможем привлечь еще больше профильных экспертов, компаний и сделать повестку форума максимально актуальной и практико-ориентированной»,— сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Третье мероприятие конгресса состоится в 2025 году — скоро оргкомитет начнет составлять программу конгресса, определит ключевые треки и форматы участия, при этом направления кибербезопасности, автоматизации производства, импортозамещения и цифровизации образования усилят в деловой и выставочной части программы.

«Форум будущего» проводится с 2023 года, его организатором является правительство Свердловской области при непосредственном участии министерства цифрового развития и связи региона. Масштабное событие посвящено цифровой индустрии в России, в том числе содействию выполнения нацпрограммы по цифровой экономике страны и отраслям финансов, медицины, образования, транспорта, агропрома и других.

Напомним, в прошлом году второй IT-конгресс и выставка «Форум будущего» проводились в «Екатеринбург-Экспо» с 24 по 26 октября.

Ирина Пичурина