В Екатеринбурге стартовал второй IT-конгресс «Форум будущего»

В «Екатеринбург-Экспо» 24 октября открылись второй IT-конгресс и выставка «Форум будущего». Мероприятие пройдет до 26 октября, вход на него расположен между павильонами №3 и №4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница «Форума будущего» «ВКонтакте» Фото: Страница «Форума будущего» «ВКонтакте»

Как следует из информации с официального сайта мероприятия, масштабное событие посвящено цифровой индустрии в России, в том числе содействию выполнения нацпрограммы по цифровой экономике страны и отраслям финансов, медицины, образования, транспорта, агропрома и других. В деловой программе предусмотрены мероприятия на темы кибербезопасности, искусственного интеллекта, импортозамещения, кадров, цифровизации промышленности и другие.

Участие в мероприятии примут участники IT-отрасли, органы власти всех уровней и будущие специалисты. В частности, на сессиях деловой программы выступят замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, представители компаний Positive Technologies, Kaspersky, Сбербанк, Т-Банк и прочих.

Ирина Пичурина