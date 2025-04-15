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Жителя Первоуральска оштрафовали на 40 тысяч рублей за оправдание нацизма

Свердловский областной суд приговорил жителя Первоуральска Германа Стрельцова к штрафу 40 тыс. руб. с лишением права заниматься администрированием сайтов на два года, признав его виновным по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Оглашение приговора в отношении 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова, обвиняемого в реабилитации и оправдании нацизма

Оглашение приговора в отношении 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова, обвиняемого в реабилитации и оправдании нацизма

Фото: Демид Лобанов

Оглашение приговора в отношении 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова, обвиняемого в реабилитации и оправдании нацизма

Фото: Демид Лобанов

По данным следствия, осужденный в 2023 году размещал в социальной сети «ВКонтакте» изображения и комментарии, оправдывающие идеологию фашизма и преступления, совершенные в фашистской Германии в годы Второй мировой войны. Жалобу на него написала женщина, с которой он спорил в соцсетях, оправдывая фашизм. Его комментарии зафиксировали сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области.

В ходе судебного заседания осужденный осознал ошибочность своих суждений и раскаялся в совершенном преступлении.

Суд признал Германа Стрельцова виновным по всем пунктам обвинения, которые выдвигала прокуратура Свердловской области. «Стороной защиты предпринимались в ходе судебного следствия меры по прекращению уголовного преследования. Было заявлено ходатайство о том, что после совершения преступления виновное лицо осознало свою ошибку, предпринимало меры по заглаживанию вреда, а именно — оказывало помощь бойцам СВО. Но прокуратура заняла принципиальную позицию, с чем согласился суд и отклонил ходатайство»,— рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей Мая Макарова.

Осужденный отказался от комментариев. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами. За повторное обвинение по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) Герману Стрельцову грозит лишение свободы до пяти лет.

Демид Лобанов

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