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Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Набережных Челнов

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели пятилетней девочки в больнице Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Набережных Челнов

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Набережных Челнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Набережных Челнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Информация о смерти ребенка поступила в правоохранительные органы 9 апреля — после резкого ухудшения состояния девочки в медицинском учреждении. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Артём Дергунов

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