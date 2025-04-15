Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели пятилетней девочки в больнице Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Набережных Челнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Набережных Челнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Информация о смерти ребенка поступила в правоохранительные органы 9 апреля — после резкого ухудшения состояния девочки в медицинском учреждении. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Артём Дергунов