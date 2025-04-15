Минсельхоз планирует начать поставки говядины на рынок Индонезии

Россия готова удовлетворить имеющийся спрос на говядину в Индонезии, заявил замглавы Минсельхоз Максим Боровой. При этом он отметил, что на рынке Индонезии достаточно высокая конкуренция.

Какими могут быть объемы поставок, замминистра не уточнил. «"Мираторг" встречался буквально вчера и позавчера с коллегами. Судя по информации, которую коллеги дали, все достаточно продуктивно. Поэтому надеемся на то, что рынок будет открываться для нас и мы сможем начать поставки говядины»,— сказал господин Боровой (цитата по ТАСС).

В 2024 году Россия за девять месяцев экспортировала рекордное количество мяса — около 570 тыс. тонн, в основном в страны Азии и Ближнего Востока. При этом отмечалось увеличение поставок уже готовой продукции, что приносит производителям наибольшую маржу. Однако в ближайшие три года эксперты ожидают замедления темпов роста экспорта российского мяса вдвое из-за возможного сокращения наращивания производства по причине высокой стоимости заемных средств.

О наращивании поставок в Африку — в материале «Ъ» «Свинина нагуляла экспорт».