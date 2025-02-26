Свинина нагуляла экспорт

Российские производители свинины и других видов мяса пытаются нарастить поставки своей продукции в Африку, поскольку потребление внутри страны достигло пиковых значений. Например, ГК «Агроэко» начала поставки в республики Конго и Либерию. Однако мясной рынок этого континента уже поделен между другими крупными экспортерами — Бразилией, США и Францией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Один из крупных в России производителей свинины — ГК «Агроэко» — впервые начал поставки своей продукции в Африку. Как рассказали “Ъ” в компании, с августа 2024 по февраль 2025 года группа отгрузила 400 тонн субпродуктов в республики Конго и Либерию. Ранее компания также начала поставки свинины в Сербию и Индию (см. “Ъ” от 13 декабря 2024 года).

По данным самой компании, всего в январе—ноябре прошлого года она в целом экспортировала 27 тыс. тонн продукции, что на 98,8% больше год к году. По словам коммерческого директора «Агроэко» Дмитрия Алексеева, компания рассматривает дальнейшую возможность расширения географии поставок для увеличения объемов экспорта.

По данным Национального союза свиноводов, по итогу 2024 года экспорт продукции российского свиноводства вырос на 34%, до 322 тыс. тонн, на общую сумму около $670 млн.

По данным Росстата, в 2024 году все хозяйства в стране произвели около 6,3 млн тонн свиней на убой, что больше на 3,6%.

К 2020 году выпуск свинины в России достиг объемов, полностью закрывающих внутренний спрос, поэтому производители начали активно развивать экспортное направление, объясняет гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Тем не менее, по его словам, страны Африки сейчас не являются приоритетными направлениями для экспорта свинины в силу низкой платежеспособности потребителей и большего мусульманского населения в отдельных государствах, особенно на севере континента. Сейчас основное направление для российских экспортеров — это Юго-Восточная Азия, где свинина доминирует в рационе, добавляет эксперт.

В то же время, по его мнению, производителям не стоит сбрасывать со счетов рынки стран Африки. По мере роста доходов населения и открытия для торговли новых стран в течение пяти-семи лет экспорт на континент может существенно вырасти, полагает Юрий Ковалев.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина тоже считает Африку перспективным рынком сбыта не только для российской свинины, но мясной продукции в целом. Производство внутри континента не успевает за спросом, учитывая стабильный рост населения, поясняет она. По ее оценкам, потребление свинины в Африке с 2017 года по текущий момент выросло на 39%, несмотря на культурные ограничения в мусульманских странах, а мяса птицы — на 29%. Только потребление говядины за этот период практически не изменилось и осталось в диапазоне 7,1–7,6 млн тонн.

Старший вице-президент ГАП «Ресурс» Дмитрий Антонов напоминает, что компания более десяти лет осуществляет поставки своей продукции в Африку. По его данным, в 2024 году в страны этого континента было направлено около 6 тыс. тонн мяса цыплят-бройлеров и более 6 тыс. тонн подсолнечного масла. Однако, отмечает господин Антонов, сейчас для российских производителей есть доступ только к 18 странам, в то время как Бразилия, главный конкурент в этом регионе, имеет доступ к 45 странам.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, основной сложностью для наращивания поставок в Африку является высокая конкуренция с продукцией не только из Бразилии, но и из США и Франции. При этом некоторые африканские страны, например Бенин, проводят политику снижения зависимости от импортного мяса, стремясь к продуктовой независимости, добавляет эксперт.

Но не все экспортеры готовы рассматривать Африку. В группы «Продо» заявили “Ъ”, что экспортная стратегия компании сосредоточена на наращивании поставок мясной продукции в страны ЕАЭС и Китай.

Владимир Комаров