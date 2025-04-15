Директора подрядчика по реконструкции аэропорта в Магнитогорске отправили в СИЗО

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявил обвинение генеральному директору ООО «Альмакоргрупп» Алексею Афонскому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его компания занималась реконструкцией аэропорта в Магнитогорске. Директор отправлен под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в мае 2022 года компания заключила госконтракт на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске, расположенного в Абзелиловском районе республики, стоимостью более 6,6 млрд руб. В качестве аванса организации выплатили более 6,1 млрд руб. Вскоре директор предоставил заказчику акты выполненных работ с завышенными на 4 млрд руб. суммами. В августе 2024 года договор расторгли в одностороннем порядке из-за неоднократных нарушений его условий. Однако часть аванса Алексей Афонский похитил. Средствами он распорядился по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ России.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе текущего года Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан признал виновным генерального директора АО «Аэропорт Магнитогорск» Евгения Кирсанова в растрате средств организации в крупном размере (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ). Руководителя компании приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на три года. Суд установил, что с 2017 по 2019 годы Евгений Кирсанов как генеральный директор выписывал себе премии. Кроме того, его супруга летала бизнес-классом за счет средств аэропорта. В общей сложности фигурант растратил более 2 млн. руб.

Виталина Ярховска