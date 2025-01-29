Директора магнитогорского аэропорта отправили в колонию за растрату

Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан признал виновным генерального директора АО «Аэропорт Магнитогорск» Евгения Кирсанова в растрате средств организации в крупном размере (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ). Руководителя компании приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на три года, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

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Суд установил, что с 2017 по 2019 годы Евгений Кирсанов как генеральный директор выписывал себе премии. Кроме того, его супруга летала бизнес-классом за счет средств аэропорта. В общей сложности фигурант растратил более 2 млн. руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе совместно с ЮУ ЛУ МВД России на транспорте.

Во время следствия он признал вину частично, отметив, что умысла на присвоение денежных средств не было. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска