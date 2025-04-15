Вся фракция ЛДПР в новосибирском заксобрании пошла на праймериз единороссов

Все шесть членов формально существующей фракции ЛДПР законодательного собрания Новосибирской области примут участие в праймериз «Единой России» (ЕР) перед новыми выборами. Последним из них зарегистрировалась Екатерина Белькова, указанная на сайте регионального парламента в качестве руководителя фракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Избранные от ЛДПР депутаты заксобрания в настоящее время являются сторонниками ЕР. В их числе, помимо госпожи Бельковой, Роман Казаков, Наталия Красовская, Дмитрий Курочкин, Евгений Шаблинский и Александр Щербак.

8 апреля по итогам визита в Новосибирск представителей центрального аппарата ЛДПР были утверждены руководители регионального отделения партии. В их числе, координатор реготделения Никита Столповский, руководитель аппарата по взаимодействию с органами госвласти Анна Терешкова и координатор отделения ЛДПР в Новосибирске Сергей Федорчук.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее все члены фракции ЛДПР в заксобрании были исключены из партии.

Валерий Лавский