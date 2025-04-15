Дело завели на работников органов профилактики после убийства детей в Канске

Красноярский СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики после убийства матерью троих детей в Канске. Об этом сообщил Telegram-канал следственного ведомства. «Нездоровое поведение женщины было замечено незадолго до родов во время госпитализации для сохранения беременности. Несмотря на наличие сведений о психическом заболевании матери, это не было учтено в профилактической работе с семьей»,— рассказали в пресс-службе Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Вчера, 14 апреля, в Канске в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела 8-летнего мальчика, 4-летней девочки и 7-месячного мальчика. По версии следствия, детей зарубила топором их 29-летняя мать, которую задержали.

По информации прокуратуры, во время трагедии четвертый ребенок — 7-летний мальчик — находился в школе. Вернувшись с уроков, он стал свидетелем последствий жестокой расправы. Затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем.

Илья Николаев