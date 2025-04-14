Трое детей убиты матерью в частном доме Канска

Тела трех убитых детей найдены в частном доме Канска на ул. Герцена (Красноярский край). Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков семи месяцев и восьми лет. У всех погибших были рубленые раны головы и тела, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В отношении 29-летней матери погибших возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Прокуратура Красноярского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

В сентябре 2024 года у женщины была диагностирована параноидальная шизофрения. В ходе допроса она дала признательные показания. Отца на момент преступления в доме не было, сообщили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах.

Александра Стрелкова