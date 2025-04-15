Производство аналога упаковки шведского «Тетра Пака» начнут в Подмосковье

В подмосковном Чехове начнет работу предприятие, на котором будут выпускать аналог упаковки из Швеции «Тетра Пак», ушедшей из России на фоне санкций. Инициатором строительства предприятия выступила компания «МолоПак». Мощность производства составит 1,2 млрд штук в год.

Упаковка предназначена для хранения молока, соков и вина. В том числе начнут производиться упаковки объемов, которые ранее импортировались – 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л, 2 л. На реализацию проекта «МолоПак» получила льготный заем в Фонде развития промышленности РФ. Объем инвестиций составил 1,3 млрд руб.

Старт работе предприятия в режиме видеоконференции дал президент России Владимир Путин. «Компания ваша хорошо известна, работает на рынке давно, здорово, надежно»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

С января 2025 года крупнейший российский производитель асептической упаковки повысил цены на 9–22%. Повышение цен объяснили, в том числе, девальвацией рубля и издержками, связанными с поставками импортных материалов.