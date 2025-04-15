Сладкий декор

Куличи из символа Пасхи превращаются в популярный десерт: есть как полноценные версии, так и более «зожные» варианты — без дрожжей, глютена и белого сахара. Самые интересные предложения — в обзоре «Коммерсантъ Стиль».

Pastry Metropol x Remy Kitсhen Bakery

Пасхальные куличи и два оригинальных десерта — панеттоне и пасхальное яйцо — в рамках проекта Pastry Metropol x Remy.

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Ресторан Regent

Старорусский кулич с цукатами и изюмом: сдобное тесто на домашней закваске, без использования дрожжей и воздушный кулич в итальянском стиле с орехами и сухофруктами.

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Ribambelle х Roses Lace

Классический кулич с сухофруктами и нежной помадкой: декорирован пряником в виде пасхального зайчика в авторском паттерне Ribambelle х Roses Lace.

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Ribambelle х Roses Lace



Кондитерская ivcakes

Пасхальный кекс без содержания глютена и лактозы, покрытый белым бельгийским шоколадом с сухофруктами, выдержанными в роме и специях. Декор выполнен из безе, рисовых цветов, шоколадных шариков, съедобной хризантемы и розы, кокосовых лепестков.

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Ресторан Locanda

Панеттоне с добавлением вяленой вишни, пасты из апельсина и лимонным перцем Андалиман по семейному рецепту шеф-повара Мануэле Кроче Антонио. Украшаются шоколадным макаронажем, сахаром Гранелла и цельным миндалем.

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«Locanda»



Рестораны-яхты «Ласточка» и «Чайка»

Праздничные куличи, приготовленные под руководством бренд-шефа Доменико Филиппоне: с добавлением апельсиновых цукатов и изюма, покрытые глазурью, декорированные морскими ракушками, рыбьими плавниками, жемчужинами и пасхальными яйцами из белого шоколада.

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«Ласточка» и «Чайка»



«Азбука вкуса»

Куличи с фисташковым кремом, кексы, пасхальные наборы.

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Ресторан SIXTY

Ресторан SIXTY и ювелирная сеть «585*Золотой» представили совместный пасхальный десерт — «Кулич-москвич». В основе кулича — сдобное сливочное тесто с добавлением вяленой вишни, орехов кешью, натуральной ванили, цукатов и цедры лимона.

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«SIXTY»



Ирина Кириенко