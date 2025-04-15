Аэропорт Сухума столкнулся с дефицитом кадров

Аэропорт Сухума находится в активном поиске сотрудников из России, сообщили источники «Ъ». Российская компания «Инфраструктурное развитие», которая выиграла конкурс на восстановление аэропорта, на портале hh.ru опубликовала 38 вакансий, в том числе инженеров аэродромной службы. Компания ищет специалистов из Сочи, Краснодара и других южных городов России.

Один из собеседников «Ъ» на туристическом рынке сообщил, что в Абхазии сейчас дефицит аэропортовых специалистов и офисных сотрудников. Другой источник в авиаотрасли отметил, что перевозчикам предстоят визиты в аэропорт для изучения технического оснащения наземного оборудования. Вместе с тем, по словам источников «Ъ» в отрасли, состояние аэродрома и терминала у российской стороны не вызывает нареканий.

Росавиация 11 апреля выдала допуски на регулярные полеты в Сухум iFly (до 14 рейсов в неделю из Москвы) и NordStar (до 7 рейсов из Красноярска). Допуски на полеты также есть у казанской «ЮВТ Аэро», которая выполнила тестовый рейс в Сухум на CRJ-200 в феврале. Рейсы в аэропорт Сухума планируется запустить с 1 мая. Но, по словам собеседников «Ъ» в отрасли, пока перевозчики не получили подтверждений о том, сколько самолетов аэропорт сможет принимать.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В Сухум подлетают с вопросами».