Минюст предлагает расширить перечень оснований для пересмотра судебных решений

Минюст России разработал законопроекты, расширяющие перечень оснований для пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Проекты соответствующих поправок к процессуальным кодексам опубликованы на regulation.gov.ru.

Законопроекты, отмечают в ведомстве, разработаны во исполнение решения Конституционного суда (КС), который в январе этого года уточнил основания для пересмотра гражданских дел, обязав суды учитывать существенные обстоятельства, даже если они установлены не в приговоре, а другими процессуальными документами, такими как определение суда о прекращении уголовного дела либо отказ следователя в его возбуждении.

Авторы инициативы отмечают, что выводы КС актуальны не только для гражданского, но и для уголовно-процессуального законодательства, поэтому аналогичным образом предложено расширить основания для возбуждения уголовного дела. «В целях обеспечения единообразного регулирования» соответствующие нормы предлагается закрепить также в Арбитражном процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства.

Подробнее о решении КС — в материале «Ъ» «Принуждение к справедливости».

Анастасия Корня