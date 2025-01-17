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Коммерсантъ FM
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Принуждение к справедливости

КС уточнил основания для пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам

Конституционный суд (КС) обязал суды учитывать обстоятельства, выявленные на досудебной стадии уголовного судопроизводства, в качестве оснований для пересмотра гражданских дел. В постановлении, оглашенном 16 января, КС признал не соответствующей Конституции норму Гражданского процессуального кодекса, на основании которой гражданам отказывали в пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам, даже когда выяснялось, что в споре были использованы фальсифицированные доказательства, но это не было зафиксировано в приговоре. Суды и раньше не должны были игнорировать такие факты, но часто подходили к вопросу формально, вот КС и пришлось вмешаться, полагает эксперт.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Если сведения о фактах криминального характера дают основания для вывода о незаконности судебного постановления, то суд не вправе отказать в его пересмотре по формальным причинам — иное влекло бы неоправданное ограничение права граждан на судебную защиту. Об этом говорится в постановлении, которое Конституционный суд огласил 16 января.

Как ранее сообщал “Ъ” (см. номер от 8 ноября 2024 года), поводом для проверки процессуальных норм, определяющих основания для пересмотра вступивших в законную силу судебных решений, стали жалобы четырех россиян. Все они проиграли гражданские споры из-за фальсификации доказательств противоположной стороной и не смогли добиться пересмотра своих дел, даже подтвердив позднее факт подлога. Всем заявителям было отказано в возбуждении уголовных дел в отношении обидчиков в связи с истечением срока давности, а гражданские суды сослались на то, что «отказное» постановление следователя с точки зрения закона не может быть признано основанием для пересмотра вступившего в силу решения суда, так как не входит в перечень необходимых для этого процессуальных актов (их полный список приведен в части 3 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса).

В ходе публичных слушаний в КС, прошедших 7 ноября 2024 года, представители федеральных органов власти настаивали на том, что проблема заключается не столько в норме закона, которая вовсе не препятствует перепроверке ранее вынесенных решений, сколько в отсутствии у судов должной активности в исправлении совершенных ими ошибок. Однако КС рассудил по-другому.

Государство не вправе отказаться от исправления судебных ошибок лишь потому, что производство по уголовному делу завершено не на судебной стадии и не приговором суда, указал Конституционный суд.

У потерпевшего должно сохраняться право на защиту своих нарушенных прав, включая право собственности, подчеркивается в постановлении. В связи с этим КС признал упомянутую норму не соответствующей Конституции и обязал законодателя внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование. Но и до этого момента факты фальсификации доказательств, установленные на досудебной стадии, должны оцениваться судом и в случае подтверждения выступать основанием для пересмотра судебных решений.

«Конечно, мы очень рады этому решению»,— сказала “Ъ” адвокат Гульжана Магомаева, которая представляла в КС заявителя Марата Каримова, потерявшего дом в результате мошенничества с кредитом. По словам адвоката, после публичного заседания КС она получила много звонков из разных концов страны: проблема, с которой столкнулся ее доверитель, оказалась очень распространена. И судам теперь, после разъяснения КС, станет проще работать, уверена госпожа Магомаева.

На самом деле еще в 2012 году пленум Верховного суда РФ разъяснил, что постановление следователя и дознавателя о прекращении уголовного дела может служить основанием для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, вспоминает управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры» Владислав Ватаманюк. То есть принятое КС решение, по его мнению, вряд ли можно считать новым. Однако на практике судьи нередко уклоняются от применения разъяснений вышестоящей инстанции, признает эксперт. Очевидно, именно с учетом столь противоречивой практики КС и принял данное постановление, дополнительно обратив внимание на этот вопрос и обязав законодателя внести возможные изменения, заключает господин Ватаманюк.

Анастасия Корня

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