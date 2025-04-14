Лавров заявил, что Россия «не бегает ни за кем» для снятия санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что администрация Дональда Трампа не скрывает, что ищет выгоду и принимает решения во внешней политике, исходя из материальных интересов. В связи с этим, отметил министр, еще на первом этапе российско-американских контактов Вашингтон начал обсуждать торговое и экономическое взаимодействие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова корреспондентам «Ъ»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова корреспондентам «Ъ»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Но здесь все будет зависеть от того, как они планируют это реализовывать — возобновление экономического взаимодействия. Потому что это экономическое взаимодействие перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там $30 млрд десять лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями. Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить»,— сказал Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что даже в случае отмены американских санкций Россия не должна попадать в зависимость в критически важных сферах. Сергей Лавров напомнил, что на необходимость сохранять суверенную экономику неоднократно обращал внимание президент Владимир Путин. «Никакой глобализации мировой экономики больше не существует. Она была разрушена, причем не Трампом, а Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики»,— подчеркнул глава российского МИДа.

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте позднее на сайте «Коммерсантъ».

Лусине Баласян