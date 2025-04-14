В Белгородской области в результате удара беспилотника ранен человек

Беспилотник ВСУ нанес удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости доставлен в Грайворонскую ЦРБ»,— сообщил глава региона, уточнив, что для продолжения лечения скорая отвезет раненого в горбольницу №2 Белгорода.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 73 боеприпасов и 82 беспилотников, сообщал утром Вячеслав Гладков. В результате один человек погиб и двое были ранены. Разрушения получили 28 частных домовладений и 30 автомобилей.

Мария Старикова