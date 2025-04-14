Лавров: РФ и США еще не сформулировали ключевые параметры соглашения по Украине

Ключевые параметры будущего всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине еще не согласованы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ». По его словам, Москва и Вашингтон поддерживают диалог по этим вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет»,— сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Ъ» о том, удалось ли в ходе уже состоявшихся российско-американских контактов сформулировать ключевые параметры будущего соглашения. «Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто,— отметил министр.— Они обсуждаются».

Господин Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение может быть заключено только при устранении первопричин конфликта. В частности, речь идет о недопущении членства Украины в НАТО и восстановлении прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН, пояснил дипломат.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере «Ъ».

Анастасия Домбицкая